Сидорчук рассказал, о чем говорил с Яремчуком перед матчем Динамо – Бенфика в Лиге чемпионов
Источник:ютуб-канал Динамо
Бывший нападающий Динамо Роман Яремчук во второй раз в карьере может сыграть против киевского клуба в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне Яремчук приезжал в Киев в статусе игрока Гента. Теперь же Роман попытается огорчить бывших партнеров как футболист Бенфики.
Сидорчук: Был шуточный разговор в сборной
Бенфика сыграет против Динамо в Киеве 14 сентября (начало в 22:00). Команды встретятся на НСК "Олимпийский" в первом туре группы E.
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Перед поединком капитан Динамо Сергей Сидорчук принял участие в пресс-конференции. Сергея спросили, общался ли он с воспитанником Динамо Романом Яремчуком.
Игрок Динамо отметил, что шутил с Яремчуком, когда находился в расположении сборной Украины. Сидорчук считает, что Роман окажется под давлением.
Была шутливая беседа в сборной. Думаю, ему будет вдвое тяжелее. Он возвращается домой, в родные пенаты. Наверное, у него будет определенное давление. Но что касается непосредственно перед матчем, то не общался с ним,
– рассказал Сергей.
- Динамо и Бенфика проведут 5 очный матч в истории. В активе португальского клуба 3 победы. Еще в одном поединке победить удалось Динамо.
- Соперниками киевлян и лиссабонцев по группе также является мюнхенская Бавария и каталонская Барселона. Они встретятся в параллельной игре.
- Динамо второй сезон подряд сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Что интересно, второй год подряд "бело-синие" будут противостоять Барселоне.