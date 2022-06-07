Сидорчук рассказал, что помешало сборной победить Уэльс

Сборная Украины уже прибыла в Дублин, где пройдет первый матч в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. 8 июня украинцы сыграют против Ирландии.

Сидорчук: Тренерским штабом была поставлена ​​задача – вернуться в Лигу А

Полузащитник национальной команды Сергей Сидорчук рассказал о целях сборной в Лиге наций. Также он поделился впечатлениями от игры против Уэльса.

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Начинаем новый турнир. Тренерским штабом была поставлена ​​задача – вернуться в Лигу А. Будем начинать это делать. Те, кто играл с Уэльсом, отдыхали, а мы немного потренировались и провели тактическую работу,

– сказал полузащитник.

По словам Сергея, команда болезненно отреагировала на поражение в матче против Уэльса, поддержка фанатов помогает реабилитироваться футболистам сборной Украины.

"После игры в Кардиффе болезненные ощущения, еще ничего не закончилось – рана кровоточит. Чем прекрасен футбол, так это тем, что у тебя всегда есть второй шанс. После поединка с Уэльсом в раздевалке была такая обстановка, которой я не видел за все свое футбольное жизнь. Трудная атмосфера, тишина. Но потом мы увидели в соцсетях, что говорили и писали люди. Стало легче это переносить. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей в Украине, которые смотрели матчи и писали нам пожелания", – отметил Сидорчук.

Также игрок поделился мыслями о том, чего все-таки не хватило команде для победы в финале отбора на ЧМ-2022.

Что нам помешало убить Уэльсу? Только голкипер, я считаю. Посмотрели статистику, посмотрели в повторяющиеся моменты. Только голкипер. Насчет неназначенного пенальти – я думаю, он был. Однако что было — так и было. Я считаю, что арбитру уже досталось от наших болельщиков,

– заявил Сергей.

"Ребята поддержали Андрея Ярмоленко. Ему уже легче, но еще нужно время, чтобы восстановиться и отойти морально от того поединка. Он – наш лидер. Мы ему поможем. Двигаемся вперед", – добавил футболист.

В шаге от мечты

Сборная Украины была близка к тому, чтобы поехать на чемпионат мира-2022 в Катар. В полуфинальном отборочном поединке украинцы торжествовали, одолев Шотландию. Игра закончилась со счётом 1:3.

Но в финале "сине-желтым" не удалось повторить успех. Досадный автогол Андрея Ярмоленко подарил Уэльсу путевку на Мундиаль.

8 июня сборная Украины сыграет первый матч в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Начало игры в 21:45.