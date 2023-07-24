Капитан Динамо щемяще поздравил Ярмоленко с возвращением в бело-голубую семью

Киевское Динамо вернулось с австрийского тренировочного сбора перед началом нового сезона-2023/2024. Вместе с ним снова будет жить и играть в Украине капитан сборной Андрея Ярмоленко.

1 июля 2023 года всем слухам о возвращении Андрея Ярмоленко в киевское Динамо поставили точку. 33-летний правый вингер снова будет играть за "бело-синих".

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Сидорчук: С возвращением домой, друг

Ярмоленко подписал 2-летний контракт с киевлянами (до конца июня 2025 г.). Возвращение Андрея в команду прокомментировал капитан Динамо Сергей Сидорчук.

Опорник щемяще обратился к Андрею из-за своих инстаграмм. Сидорчук заверил, что возвращение Ярмоленко – это усиление для киевского клуба. Также капитан киевлян заявил, что Динамо Украина занимает большую часть сердца Андрея.

Возвращение Андрея Ярмоленко! Это должно было произойти. Такой шаг лучше показывает, насколько важна для тебя буква Д на сердце и флаг Украины на груди. Для команды Динамо Киев это большое усиление и поддержка в непростые времена. Итого только вперед. С возвращением домой, друг!,

– написал Сидорчук.

Отметим, что Сидорчук выступает за первую команду Динамо с 2013 года. Еще раньше успел поиграть с Ярмоленко бок о бок четыре года. Ведь в 2017 году Андрей перешел в дортмундскую Боруссию.

Напомним, что на заграничном собрании Ярмоленко играл под 21-м номером, но в заявке на сезон к нему вернулась легендарная семерка Андрея Шевченко. Под ней в прошлом сезоне выступал полузащитник киевлян Владислав Кабаев.

Хотя Ярмоленко уверял, что ему безразлично под каким номером выступать, ведь не номер на спине играет в футбол, он сам. Но Динамо решило отдать дань Андрею, повернув ему 7-ю на спину.

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Уже 30 июля команда Мирчи Луческу проведет свой матч первого тура УПЛ-2023/2024. Соперником киевлян будет Минай. Начало встречи в 17:00.

В товарищеском матче против Вольфсберга Ярмоленко отличился дебютным голом по возвращении в столичный клуб. Этот поединок закончился разгромной победой Динамо 8:0.