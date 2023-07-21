Легендарный номер Шевы

В конце июня Динамо объявило о возвращении Андрея Ярмоленко. Знаковой игрок вернулся в состав киевлян после шести лет за границей.

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Вингер отыграл уже несколько спаррингов за киевлян, забив три мяча. На тренировочном собрании Андрей играл под необычным для себя 21 номером, который до этого носил Никита Кравченко.

Однако на сезон 2023-2024 Ярмоленко будет играть под другим номером. Вингер избрал себе культовую "семерку" (7), под которой играл сам Андрей Шевченко.

История номеров в Динамо

После ухода легенды в этой футболке играли Джермейн Лэнс, Павел Яковенко, Александр Гладкий и Беньямин Вербич. В прошлом сезоне под седьмым номером играл Владислав Кабаев.

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Но теперь эксвингер Зори будет играть в футболке с числом 22. Сам Ярмоленко выступал под 70, 9 и 10 номерами. Но "семерку" Андрей одевал в Вест Хэме с 2019 по 2022 годы.

Напомним, что Андрей выступал за Динамо с 2007 года, забив 137 голов в 341 матче. Вместе с "бело-синими" Ярмоленко трижды становился чемпионом, а также брал два Кубка и три Суперкубка Украины. В сезоне 2016-2017 вингер стал лучшим бомбардиром УПЛ.