26-летний левый шотландский защитник Киран Тирни является прямым конкурентом Александра Зинченко с позицией в Арсенале. Однако футболист совершил сенсационное признание об их футбольном взаимодействии.

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Терни: Я делал это в течение последнего года

Защитник "канониров" заявил, что берет пример с украинского легионера команды. Терни заверил, что учится на игре Зинченко. Также Киран рассказал, что не боится спросить совета у Зины по поводу того или иного аспекта игры на левом фланге обороны.