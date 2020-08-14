Бывший игрок "Динамо" Горан Попов вспомнил драку между защитником Хачериди и легендарным голкипером команды Шовковским. Легионер из Македонии не понимал, что происходит, когда зашел в раздевалку.

О таком инциденте рассказал македонец в эфире Sport Arena TV.

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Драка Шовковского и Хачериди

Из-за травмы Горан не участвовал в матче, но в перерыве пришел поддержать ребят в раздевалку.

По словам футболиста, зайдя он увидел, как Хачериди плачет, а над ним стоит и кричит Александр Шовковский.

Горан спросил у защитника, что с ним случилось, но он плакал и не смог ничего ответить.

Тогда травмированный легионер спросил у Вукоевича, что случилось. Он сказал, что голкипер ударил Хачериди из-за того, что защитник получил красную карточку в игре Лиги Европы в матче против "Шерифа". Изъятие Хачериди получал уже не впервые. Но вся команда смеялась над этим.

Добавим, что этот поединок закончился с "сухим" счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Горан прилетел в Киев для разговора с главным наставником киевлян Луческу, чтобы обдумать, какими футболистами можно усилить состав киевского "Динамо". Сейчас македонец работает футбольным агентом. Ранее экс-защитник "Динамо" стал одним из сотрудников агентской компании More than sport.