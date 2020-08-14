Колишній гравець "Динамо" Горан Попов пригадав бійку між захисником Хачеріді та легендарним голкіпером команди Шовковським. Легіонер з Македонії не розумів, що відбувається, коли зайшов у роздягальню.

Про такий інцидент розповів македонець у ефірі Sport Arena TV.

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Бійка Шовковського та Хачеріді

Через травму Горан не брав участі у матчі, але у перерві прийшов підтримати хлопців у роздягальню.

За словами футболіста, зайшовши він побачив, як Хачеріді плаче, а над ним стоїть та кричить Олександр Шовковський.

Горан запитався у захисника, що з ним трапилось, але він плакав та не зміг нічого відповісти.

Тоді травмований легіонер запитав у Вукоєвича, що трапилося. А той відповів, що голкіпер вдарив Хачеріді через те, що захисник отримав червону картку у грі Ліги Європи у матчі проти "Шерифу". Вилучення Хачеріді отримував вже не вперше. Але вся команда сміялася з цього.

Додамо, що цей поєдинок закінчився із "сухим" рахунком 0:0.

Раніше повідомлялось, що Горан прилетів у Київ для розмови з головним наставником киян Луческу, щоб обміркувати, якими футболістами можна підсилити склад київського "Динамо". Зараз македонець працює футбольним агентом. Раніше ексзахисник "Динамо" став одним із співробітників агентської компанії More than sport.