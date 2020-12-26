19-річна українська гімнастка Діана Варінська поділилась неприємним інцидентом, який відбувся перед чемпіонатом Європи. У однієї зі "збірниць" України знайшли позитивний тест на коронавірус, який згодом виявився й взагалі помилковим.

На своїй сторінці у інстаграмі майбутнє української спортивної гімнастики Діана Варінська виклала відвертий пост. У нього дівчина пояснила весь інцидент з помилковим тестом на коронавірус, який повністю зламав підготовку збірної України до важливого чемпіонату Європи у Туреччині.

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Хибний тест на коронавірус

Перед стартом змагань 19-річна спортсменка перехворіла на коронавірус. Але у її запасі було ще три тижні, щоб відновити форму та підготувати до чемпіонату. Як зізналась Варінська, набрати кондиції було вкрай складно. До турніру вона не була готова на всі 100%.

Після приїзду у Туреччину, спортсмени здали обов'язкові тести на коронавірус. Один із них показав позитивний результат, тому вся збірна була змушена піти на самоізоляцію, вони не могли пересуватись готелем через загрозу дискваліфікації всієї команди.

"Коли виходили з номера до нас надходив дзвінок від адміністраторів із запитанням, чому та чи інша покинула номер. За нами стежили по камерах у готелі", – підкреслила Діана.

Хто така Діана Варінська? 19-річна дворазова бронзова призерка Європейських ігор зі спортивної гімнастики у 2019 році. Чемпіонка Європи в командній першості, фіналістка чемпіонатів світу, Європи, етапів Кубку світу. Переможниця загального заліку Кубку світу-2018 (вправа на колоді).

Спортсмени були змушені більше доби сидіти у номері, чекаючи повторного тесту. Все склалось не за найгіршим сценарієм. Повторні тести виявились негативними. Тому збірну не дискваліфікували. Але умови були екстремальними. За день до початку змагань українські спортсмени вперше потренувались на місцевому стадіоні.

Важливо! На чемпіонаті Європи у Мерсіні (Туреччина) Діана Варінська разом з Анастасією Бачинською, Ангеліною Радівіловою, Анастасією Мотак та Єлизаветою Губаревою вперше в історії України виграли команду першість.

Він виявився просто помилковим. Повторного негативного тесту їм було мало, тому гімнастку, яка вперше виїхала на важливий старт, тримали у номері ще добу, щоб отримати ще один негативний результат. Тільки після цього все повернулось до своїх завдань. Ось такі правила та напружена подорож завершила наш спортивний рік,

– написала Варінська.