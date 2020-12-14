17-летний Илья Ковтун, который представлял Украину на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, не оставил шансов соперникам на победу. Украинец получил 5 наград высшего сорта.

Завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Мерсине (Турция). Несмотря на отсутствие Верняева Украина триумфально выступила на соревнованиях, пишет 24 канал.

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Настоящий герой Украины

В последний день турнира украинская сборная добавила в свой актив еще две награды. Игорь Радивилов в опорном прыжке добыл "золото". А в упражнении на кольцах – "бронзу". Серебряная награда в активе Петра Пахнюка в упражнении на брусьях.

The 2020 European Champion on vault ... Igor Radivilov (UKR)!#Mersin2020 pic.twitter.com/v3puCGidCY — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 13, 2020

Благодаря хорошим выступлениям украинцы смогли одержать победу в общем зачете чемпионата Европы 2020 года. Суммарно спортсмены из Украины завоевали 15 медалей: 7 золотых, 6 серебряных и еще 2 бронзовые.

Настоящим триумфатором соревнований стал юный 17-летний Илья Ковтун. Украинец просто не оставил надежды соперникам на победу в соревнованиях. Юноша получил 5 золотых наград и еще однажды поднимался на вторую ступеньку пьедестала. Украинцу не было равных в личном многоборье, на коне, кольцах и параллельных брусьях. Также Илья пополнил свой медальный задел "золотом" в команде и в опорном прыжке получил "серебро".

Кто такой Илья Ковтун?

Призер юниорского чемпионата мира, шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионате Европы среди юниоров, призер чемпионата Европы среди юниоров, многократный чемпион и призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Тренируется в областной детско-юношеской спортивной школе "Олимпия" под руководством тренера Ирины Надюк.

Ilia Kovtun lead Ukraine's team effort for gold as top qualifier in the all-around and on parallel bars#Mersin2020 pic.twitter.com/4iMCp4X61V — European Gymnastics (@UEGymnastics) December 9, 2020

Ближайшим соперником Украины стала Турция – 8 медалей. Спортсмены завоевали две "золотые" награды, дважды сложили в свою копилку "серебро" и еще четыре раза "бронзу".

Тройку сильнейших сборных замкнула Литва – 4 награды (2 золотые и по одному "серебру" и "бронзе").