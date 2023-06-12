Играет в свой лучший теннис, чтобы быть услышанной: Швентек о поддержке Украины

Первая ракетка мира Ига Швентек рассказала, как ей удается фокусироваться на теннисе на фоне войны в Украине. Спортсменка видит важность своих результатов в помощи нашей стране.

Польская теннисистка Ига Швентек после получения четвертого титула Grand Slam поделилась своими мыслями по поводу войны. Она в очередной раз подчеркнула, что поддерживает Украину и благодаря своим результатам на корте делает все возможное, чтобы подавать правильные месседжи в мир как можно большей аудитории.

Читайте также WTA переживает здоровье Сабаленко: Швентек не дали ответить на вопрос о белорусском

Благодаря хорошим результатам площадка для огласки о войне растет

В начале войны теннисистка не знала, как будет на нее реагировать, поэтому решила, что ей будет легче, если она сконцентрируется на борьбе на корте, а это позволит публично поддерживать Украину.

Я подумала, что если я буду лучше играть в теннис, больше людей услышат тот месседж, который я хочу донести. Во всяком случае, я считаю, что то, что я пытаюсь донести – это хорошие ценности. Я пытаюсь поддерживать украинок, показывать, что я против войны, и я пытаюсь демонстрировать это, по крайней мере, нося ленту или отвечая на все вопросы на пресс-конференциях,

– сказала первая ракетка мира.

По словам польки, в Туре существует много противоречий и напряжений из-за захватнической войны России против Украины, поэтому отношения между многими теннисистками сейчас не лучшие, как и атмосфера на соревнованиях в целом.

Я понимаю, что в общем-то нелегко функционировать в таком теннисном мире, где мы все из разных стран, разных национальностей... Между некоторыми игроками есть напряженность и трение. В такие моменты я стараюсь сосредоточиться на себе и помнить, что самое главное для меня – играть в свой лучший теннис, потому что тогда услышит больше людей, – подытожила Швентек.

Ига Швентек – невероятная. Спасибо ей за все, что она делает. Вот так выглядит осуждение войны и настоящая помощь украинцам. Арине Сабаленко есть с кого брать пример, но она на это не способна, как и все "нейтральные" спортсмены, родившиеся "маленькими людьми, которые ничего не могут изменить".