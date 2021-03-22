Серфингистка Кэтрин Диас Эрнандес погибла во время тренировки в Сальвадоре. Девушка находилась в воде в тот момент, когда рядом ударила молния.

Трагический инцидент произошел недалеко от дома 22-летней спортсменки на тихоокеанском пляже Эль-Тунку.

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Что известно о спортсменке

Диас была сестрой президента федерации серфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к соревнованию в конце мая, которое будет квалификационным на Олимпийские игры в Токио.

Решение о включении серфинга в олимпийскую программу было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета в августе 2016 года. Первые награды будут разыграны уже этим летом.