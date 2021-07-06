Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России

ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации пляжного футбола Украины о решении не участвовать в чемпионате мира в 2021 году, который пройдет в Москве.

Сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, которая стала пятой командой по итогам отбора.

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"ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не участвовать в чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в России 2021, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021", – говорится в сообщении.

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Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В турнире примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

Сборная Украины заняла второе место в европейском отборе. Она стала одной из четырех команд от Европы, что получили право сыграть на ЧМ.

Команде обещали призовые за выход на Мундиаль. В частности, вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и заявил о цели для команды от руководства ассоциаций – получить путевку на чемпионат мира в России.

. Сборная Украины побеждала Швейцарию (6:5) в 1/4 финала европейского отборочного турнира именно на этот чемпионат мира.