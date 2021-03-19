Швейцария – Украина: в УАФ отреагировали на решение Лозаннского суда
После окончательного решения Спортивного арбитражного суда о присуждении сборной Украины технического поражения за матч Лиги наций против Швейцарии, УАФ продолжает считать свою позицию правильной.
Источник:УАФ
В УАФ заявили, что, несмотря на проигрыш дела, позиция нашей стороны по техническому поражению за матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии остается неизменной.
О главном Украине засчитали техническое поражение за матч со Швейцарией: CAS отклонил апелляцию
Сборная Украины была готова к поединку, а наша федерация выполнила все требования, необходимые для участия в нем.
Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он былкаким-то иным образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19
– говорится в заявлении.
"Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022", – заявляет УАФ.
Что известно о матче Швейцария – Украина
- 17 ноября 2020 года был отменен поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина из-за вспышки коронавируса в украинской делегации.
- Главный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин, хотя наша команда была готова сыграть матч. Украина имела в составе более 13 здоровых футболистов. Именно этого требует УЕФА.
- В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение. Свое решение в УЕФА аргументировали тем, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.
- Из-за поражения Украины вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария – сохранила прописку. Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала апелляцию в CAS.
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