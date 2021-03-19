После окончательного решения Спортивного арбитражного суда о присуждении сборной Украины технического поражения за матч Лиги наций против Швейцарии, УАФ продолжает считать свою позицию правильной.

В УАФ заявили, что, несмотря на проигрыш дела, позиция нашей стороны по техническому поражению за матч шестого тура Лиги наций против Швейцарии остается неизменной.

О главном Украине засчитали техническое поражение за матч со Швейцарией: CAS отклонил апелляцию

Сборная Украины была готова к поединку, а наша федерация выполнила все требования, необходимые для участия в нем.

Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он былкаким-то иным образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виновен, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19

– говорится в заявлении.

"Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022", – заявляет УАФ.

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