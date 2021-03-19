Швейцарія – Україна: в УАФ відреагували на рішення Лозаннського суду
Після остаточного рішення Спортивного арбітражного суду про присудження збірній України технічної поразки за матч Ліги націй проти Швейцарії, УАФ продовжує вважати свою позицію правильною.
Джерело:УАФ
В УАФ заявили, що, незважаючи на програш справи, позиція нашої сторони щодо технічної поразки за матч шостого туру Ліги націй проти Швейцарії залишається незмінною.
Про головне Україні зарахували технічну поразку за матч зі Швейцарією: CAS відхилив апеляцію
Збірна України була готова до поєдинку, а наша федерація виконала всі вимоги, необхідні для участі в ньому.
Немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19,
– йдеться у заяві.
"Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, лише додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022", – заявляє УАФ.
Що відомо про матч Швейцарія – Україна
- 17 листопада 2020 року був скасований поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна через спалах коронавірусу в українській делегації.
- Головний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин, хоча наша команда була готова зіграти матч. Україна мала у складі понад 13 здорових футболістів. Саме цього вимагає УЄФА.
- В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку. Своє рішення в УЄФА аргументували тим, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.
- Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку. Українська асоціація футболу (УАФ) подала апеляцію у CAS.
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