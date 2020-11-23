Решающий матч группы Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Уже в среду, 25 ноября, УЕФА начнет рассматривать дело отмененного поединка.

Наконец судьба матча с участием украинской сборной будет решена. Уже 25 ноября УЕФА сядет за круглый стол, чтобы решить судьбу поединка. Об этом сообщает Профутбол Digital.

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Решающий день

Отметим, что главный врач Люцерна отменил матч Лиги наций, а вся украинская команда пошла на карантин из-за нескольких положительных тестов на коронавирус. Сам наставник сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что в его обойме было нужное количество игроков, чтобы таки провести встречу, которая должна была стать решающей для украинцев.

Ранее первый вице-президент УАФ Олег Протасов сообщил, что УЕФА установил дедлайн по срокам подачи документов обеими сторонами. Их нужно предоставить до 23 ноября.

Самое интересное, что главный врач Люцерна ранее позволял играть футболистам с COVID-19. Это было в случае с местной командой ФК "Люцерн", которые вышли на поле несмотря на случаи коронавируса в клубе.

Что же будет с матчем Швейцария – Украина