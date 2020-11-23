Швейцария – Украина: известно, когда УЕФА начнет рассмотрение дела по матчу Лиги наций
Решающий матч группы Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Уже в среду, 25 ноября, УЕФА начнет рассматривать дело отмененного поединка.
Наконец судьба матча с участием украинской сборной будет решена. Уже 25 ноября УЕФА сядет за круглый стол, чтобы решить судьбу поединка. Об этом сообщает Профутбол Digital.
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Решающий день
Отметим, что главный врач Люцерна отменил матч Лиги наций, а вся украинская команда пошла на карантин из-за нескольких положительных тестов на коронавирус. Сам наставник сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что в его обойме было нужное количество игроков, чтобы таки провести встречу, которая должна была стать решающей для украинцев.
Ранее первый вице-президент УАФ Олег Протасов сообщил, что УЕФА установил дедлайн по срокам подачи документов обеими сторонами. Их нужно предоставить до 23 ноября.
Самое интересное, что главный врач Люцерна ранее позволял играть футболистам с COVID-19. Это было в случае с местной командой ФК "Люцерн", которые вышли на поле несмотря на случаи коронавируса в клубе.
Что же будет с матчем Швейцария – Украина
- Швейцарская сторона предлагала украинцам в срочном порядке привезти другую команду для участия в поединке. Но такой возможности в украинской стороны не было.
- Перенос матча на следующий 2021-й год также невозможен. Поэтому судьбу поединка будет решать исключительно УЕФА.
- Какие же варианты могут быть. Первый – техническое поражение Швейцарии. Такое развитие дел точно не будет устраивать соперника Украины.
- Также рассматривается вариант с жеребьевкой (победа Швейцарии, ничья или победа Украины).
- Интересно, что футболисты Украины уже вернулись в Украину, где сразу прошли обязательное тестирование на коронавирус. Все тесты оказались отрицательными. Даже в Кривцова и Мораеса, у которых ранее были обнаружены положительные результаты.
- В Швейцарии украинцы сдавали тесты в одной из лучших больниц, но что-то странное произошло с результатами. Такое развитие событий может серьезно повлиять на решение представителей УЕФА.
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