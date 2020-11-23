Вирішальний матч групи Ліги націй Швейцарія – Україна не відбувся через спалах коронавірусу в українській команді. Вже у середу, 25 листопада, УЄФА розпочне розглядати справу щодо скасованого поєдинку.

Нарешті долю матчу за участю української збірної буде вирішено. Вже 25 листопада УЄФА сяде за круглий стіл, щоб вирішити долю поєдинку. Про це повідомляє Профутбол Digital.

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Вирішальний день

Наголосимо, що головний лікар Люцерна скасував матч Ліги націй, а вся українська команда пішла на карантин через декілька позитивних тестів на коронавірус. Сам наставник збірної України Андрій Шевченко підкреслив, що в його обоймі була потрібна кількість гравців, щоб таки провести зустріч, яка мала стати вирішальною для українців.

Раніше перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомив, що УЄФА встановив дедлайн по термінах подачі документів обома сторонами. Їх потрібно надати до 23 листопада.

Найцікавіше те, що головний лікар Люцерна раніше дозволяв грати футболістам з COVID-19. Це було у випадку з місцевою командою ФК "Люцерн", які вийшли на поле попри випадки коронавірусу в клубі.

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