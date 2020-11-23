Швейцарія – Україна: відомо, коли УЄФА розпочне розгляд справи по матчу Ліги націй
Вирішальний матч групи Ліги націй Швейцарія – Україна не відбувся через спалах коронавірусу в українській команді. Вже у середу, 25 листопада, УЄФА розпочне розглядати справу щодо скасованого поєдинку.
Нарешті долю матчу за участю української збірної буде вирішено. Вже 25 листопада УЄФА сяде за круглий стіл, щоб вирішити долю поєдинку. Про це повідомляє Профутбол Digital.
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Вирішальний день
Наголосимо, що головний лікар Люцерна скасував матч Ліги націй, а вся українська команда пішла на карантин через декілька позитивних тестів на коронавірус. Сам наставник збірної України Андрій Шевченко підкреслив, що в його обоймі була потрібна кількість гравців, щоб таки провести зустріч, яка мала стати вирішальною для українців.
Раніше перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов повідомив, що УЄФА встановив дедлайн по термінах подачі документів обома сторонами. Їх потрібно надати до 23 листопада.
Найцікавіше те, що головний лікар Люцерна раніше дозволяв грати футболістам з COVID-19. Це було у випадку з місцевою командою ФК "Люцерн", які вийшли на поле попри випадки коронавірусу в клубі.
Що ж буде з матчем Швейцарія – Україна
- Швейцарська сторона пропонувала українцям в терміновому порядку привезти іншу команду для участі у поєдинку. Але такої змоги в української сторони не було.
- Перенесення матчу на наступний 2021-й рік також є неможливим. Тому долю поєдинку вирішуватиме виключно УЄФА.
- Які ж варіанти можуть бути. Перший – технічна поразка Швейцарії. Такий розвиток справ точно не буде влаштовувати суперника України.
- Також розглядається варіант із жеребкуванням (перемога Швейцарії, нічия або перемога України).
- Цікаво, що футболісти України вже повернулись в Україну, де відразу пройшли обов'язкове тестування на коронавірус. Всі тести виявились негативними. Навіть у Кривцова та Мораеса, у яких раніше були виявлені позитивні результати.
- У Швейцарії українці здавали тести у одній з найкращих лікарень, але щось дивне відбулось із результатами. Такий розвиток подій може значно вплинути на рішення представників УЄФА.
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