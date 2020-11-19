Футбольный юрист Юрий Юрченко считает, что сборная Швейцарии больше заслуживает техническое поражение за отмененный матч 6 тура Лиги наций против Украины, чем украинская команда.

Его слова цитирует Champion.com.ua.

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"Думаю, что сборная Украины с УАФ отказались выставлять молодежный состав, чтобы не проиграть (на максимальное ослабление чего возможно и рассчитывали в Швейцарии), а так есть шанс побороться за техническое поражение для Швейцарии или же при жеребьевке есть больше шансов, чем помочь сопернику, выставив на порядок более слабый состав от основы", – рассказал Юрченко.

Однако бесспорным является факт того, что сборная Украины не нарушила регламента, а соответственно нет оснований для технического поражения для нашей сборной. Больше-ближе к техническому поражению сборная Швейцарии. В результате, скорей всего будет жребий! Это оптимальное решение для УЕФА, но не лучшее для нас из всех возможных.

Что известно о переносе матча Швейцария – Украина

Поединок между Украиной и Швейцарией не состоялся 17 ноября. Украинскую команду отправили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Накануне стало известно, что три игрока сборной Украины сдали положительные тесты. Речь идет про Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Примечательно, что Кривцов и Мораес уже переболели коронавирусом месяцем ранее.

После прилета в Швейцарию в составе сборной Украины оказались уже шесть положительных тестов среди игроков – стало известно о COVID у Макаренко, Соболя и Ризныка.