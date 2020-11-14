В субботу, 14 ноября, сборная Швейцарии будет принимать Испанию в матче Лиги наций. В Украине этот поединок можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Матч Лиги наций Швейцария – Испания начнется в 21:45. Команды сыграют в Швейцарии на стадионе "Санкт-Якоб Парк", пишет 24 канал.

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Где смотреть матч Швейцария – Испания

В Украине этот матч можно будет посмотреть двумя способами – по телевизору или онлайн.

Транслировать матч канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:35. Напомним, что этот канал доступен на следующих платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Киевстар и Vodafone.

Для тех, кто хочет смотреть матч Швейцария – Испания онлайн, есть возможность сделать это на платформе Oll TV. Доступ к трансляции требует регистрации и является платным. Можно оформить месячный абонемент на матчи каналов "Футбол 1/2/3" за 109 гривен. Большее количество спортивных каналов обойдется в 139 гривен (или 189 гривен с подпиской еще на 200+ каналов).

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи сборной Украины, Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV".