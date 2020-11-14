У суботу, 14 листопада, збірна Швейцарії прийматиме Іспанію у матчі Ліги націй. В Україні цей поєдинок можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Матч Ліги націй Швейцарія – Іспанія розпочнеться о 21:45. Команди зіграють у Швейцарії на стадіоні "Санкт-Якоб Парк", пише 24 канал.

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Де дивитися матч Швейцарія – Іспанія

В Україні цей матч можна буде подивитися у два способи – по телевізору чи онлайн.

Транслюватиме матч канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:35. Нагадаємо, що цей канал доступний на наступних платформах: Oll TV, XTRA TV, Vega Telecom, Укртелеком, Воля, Київстар та Vodafone.

Для тих, хто бажаєте дивитися матч Швейцарія – Іспанія онлайн, є можливість зробити це на платформі Oll TV. Доступ до трансляції вимагає реєстрації та є платним. Можна оформити місячний абонемент на матчі каналів "Футбол 1/2/3" за 109 гривень. Більша кількість спортивних каналів обійдеться в 139 гривень (або 189 гривень з підпискою ще й на 200+ каналів).

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі збірної України, Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV".