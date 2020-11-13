В субботу, 14 ноября, сборная Швейцарии сыграет против Испании в Лиге наций. Обе команды являются соперниками сборной Украины в Лиге наций. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Результат этого матча во многом повлияет на то, какое место сборная Украины займет в своей группе Лиги наций. Пока наша команда идет на третьем месте. Однако украинцы имеют одинаковое количество очков с немцами – по шесть. Лидирует сборная Испании, у которой семь очков. Сборная Швейцарии является аутсайдером, набрав всего два балла.

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Поражение сборной Швейцарии в этом матче убережет Украину от вылета из элитного дивизиона. И матч между сборными Швейцарии и Украины во вторник, 17 ноября, может превратиться в чистую формальность (при условии, что украинцы потеряют возможность побороться за первое место в группе). Поэтому швейцарцы будут делать все возможное, чтобы победить Испанию.

Испании тоже надо побеждать. Ведь после этого матча их ожидает тяжелый поединок против Германии дома. Эта игра тоже состоится 17 ноября.

Шансы на победу в этом матче значительно лучше у сборной Испании. В букмекерской конторе Marathonbet ставки на победу "фурии роха" принимают с коэффициентом 1,97. Зато победа сборной Швейцарии оценена коэффициентом 4,50. Ничья в матче – 3,65.

Сборная Испании мало забивает голов в 2020 году. Лишь в одном матче ей удалось забить больше, чем один гол. И было это в матче со сборной Украины, когда испанцы победили 4:0. С Германией на выезде они сыграли 1:1, вничью 0:0 закончился и товарищеский матч против Португалии. Минимальную победу 1:0 команда получила над швейцарцами, и с таким же счетом проиграла украинцам. 11 ноября товарищеский матч против Нидерландов закончился вничью 1:1.

У швейцарцев ситуация с голами в матче несколько лучше. Из шести матчей не забили только в одном. Вот только команда ни разу не победила в 2020 году. Все началось с поражения украинцам (сборная Украины победила 2:1 во Львове). После этого была ничья с немцами 1:1 и поражение в товарищеской игре Хорватии 1:2. Далее был матч с испанцами, они получили уже упомянутое минимальное поражение (именно этот матч стал единственным, где швейцарцы не забили). Сыграла команда и в феерическую ничью 3:3 с немцами. А уже 11 ноября проиграла Бельгии на выезде 2:1. Вот и получается, что швейцарцы забивают, но только в одном матче из пяти – больше одного гола.

Поэтому букмекеры не ожидают, что в этом матче будет "ливень голов". Ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – аж 2,04. В то же время "тотал голов матча меньше 2,5" – 1,95.