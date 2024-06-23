Кто выиграет группу А: онлайн-трансляция матча Швейцария – Германия на Евро-2024

Сборные Швейцарии и Германии сыграют на чемпионате Европы 23 июня 2024 года. Трансляцию игры во Франкфурте-на-Майне можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 23 июня, пройдут первые матчи последнего тура групповой стадии Евро-2024. Центральный из них состоится во Франкфурте-на-Майне, где Германия сойдется со Швейцарией, пишет 24 Канал.

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Бой за первое место

Обе команды уже де-факто вышли в 1/8 финала. Германия опережает Швейцарию на два очка, поэтому в случае победы или ничьей займет первое место в группе.

Подопечные же Якина должны побеждать Бундестим для выигрыша квартета. Впрочем "нейтралы" еще и могут потерять второе место. Правда, для этого надо, чтобы Шотландия обыграла Венгрию и компенсировала разницу в -6 голов по сравнению со швейцарцами.

Поэтому по сути игра вряд ли будет иметь принципиальный характер. К тому же у Швейцарии есть несколько потерь кадровых, ведь под вопросом участие в матче Шера, Цубера и Закарии. Да и поберечь силы на плей-офф следует.

Стоит отметить, что победитель группы выйдет в 1/8 финала на второе место квартета С (Англия, Словения, Дания, Сербия). В свою очередь второе место сразится с Италией или Хорватией, что менее вероятно.

Ориентировочные составы:

: Зоммер – Аканджи, Эльведи, Родригес – Видмер, Ридер, Джака, Эбишер – Варгас, Эмболо – Ндойе.: Нойер – Киммих, Рюдигер, Шлоттербек, Раум – Гросс, Кроос, Джан – Мусиала, Фюллькруг, Сане.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Швейцария – Германия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Германия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.