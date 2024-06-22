На кону выход с первого места: где смотреть матч Швейцария – Германия

В воскресенье, 23 июня, начнется третий тур группового раунда чемпионата Европы 2024. В программе десятого игрового дня встреча сборных Швейцарии и Германии.

Игра состоится во Франкфурте, на стадионе "Франкфурт Арена". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Швейцария – Германия

Это противостояние определит, кто же займет в группе А первое место и получит потенциально более желанного соперника в 1/8 финала. В отличие от Швейцарии, Германию, которая одержала две победы на старте турнира, устроит ничья.

Это будет уже 37-я встреча между этими сборными. На счету Германии 21 победа, 7 раз была зафиксирована ничья, а швейцарцы оказались сильнее лишь восемь раз. Баланс голов полностью на стороне немцев – 94:53.

Матч Швейцария – Германия будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

На сайте 24 Канала будет проведена текстовая трансляция поединка. Сразу после финального свистка будет опубликован обзор встречи.

Также официальным транслятором Евро-2024 является Общественное. На его местных каналах всего в течение турнира покажут 22 поединка, но, к сожалению, встреча Швейцарии и Германии не попала в этот перечень.

Отметим, что в параллельной встрече Шотландия и Венгрия разыграют между собой третье место, которое также при определенном стечении обстоятельств может позволить выйти в плей-офф Евро-2024.