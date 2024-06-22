Гра відбудеться у Франкфурті, на стадіоні "Франкфурт Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Швейцарія – Німеччина

Це протистояння визначить, хто ж посяде в групі А перше місце та отримає потенційно більш бажаного суперника в 1/8 фіналу. На відміну від Швейцарії, Німеччину, яка здобула дві перемоги на старті турніру, влаштує нічия.

Це буде вже 37-ма зустріч між цими збірними. На рахунку Німеччини 21 перемога, 7 рахів була зафіксована нічия, а швейцарці виявилися сильнішими лише вісім разів. Баланс голів повністю на боці німців – 94:53.

Матч Швейцарія – Німеччина транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Довідка. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція поєдинку. Одразу після фінального свистка буде опубліковано огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Швейцарії та Німеччини не потрапила до цього переліку.

Зазначимо, що в паралельній зустрічі Шотландія та Угорщина розіграють між собою третє місце, яке також за певного збігу обставин може дозволити вийти в плей-оф Євро-2024.