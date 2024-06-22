Гра відбудеться у Франкфурті, на стадіоні "Франкфурт Арена". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.
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Хто транслюватиме матч Швейцарія – Німеччина
Це протистояння визначить, хто ж посяде в групі А перше місце та отримає потенційно більш бажаного суперника в 1/8 фіналу. На відміну від Швейцарії, Німеччину, яка здобула дві перемоги на старті турніру, влаштує нічия.
Це буде вже 37-ма зустріч між цими збірними. На рахунку Німеччини 21 перемога, 7 рахів була зафіксована нічия, а швейцарці виявилися сильнішими лише вісім разів. Баланс голів повністю на боці німців – 94:53.
Матч Швейцарія – Німеччина транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".
Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Швейцарії та Німеччини не потрапила до цього переліку.
Зазначимо, що в паралельній зустрічі Шотландія та Угорщина розіграють між собою третє місце, яке також за певного збігу обставин може дозволити вийти в плей-оф Євро-2024.