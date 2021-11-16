Швейцария – Болгария 4:0

Голы: Окафор, 48, Варгас, 57, Иттен, 72, Фройлер, 90+1

Швейцария до последнего тура вела борьбу с Италией за прямое попадание на чемпионат мира, который примет Катар. В решающем матче хозяевам нужно было только побеждать Болгарию. Что им и удалось.

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Швейцария начала поединок с быстрых атак. После одной из таких Варгас пробил чуть выше ворот. Через несколько минут снова Варгас угрожал болгарским воротам, но с ударом справился голкипер.

Гавранович упустил реальную возможность забить. Однако с убийственной позиции пробил прямо в руки вратаря. Окафор обводным ударом в дальнюю девятку попал в стойку ворот гостей.

На перерыв команды ушли при нулевом счете. Не успел комментатор матча объявить состав на вторую часть противостояния, как забили хозяева. Шакири выполнил классную передачу во вратарскую, которая завершилась ударом головой от Окафора – 1:0.



Швейцария – Болгария / Фото EPA

Сам Шакири проверил на прочность стойку. На 57-й минуте Варгасу таки удалось забить, он мощно пробил под перекладину – 2:0.

Дальше тренер Швейцарии сделал несколько замен, чтобы освежить игру. Такие замены сработали. На 72-й минуте Иттен отозвался на верховую передачу и забил третий гол хозяев в этом противостоянии.

Арбитр встречи добавил восемь минут до основного времени матча. Уже на первой компенсированной минуте хозяева забили в четвертый раз. Фройлер получил идеальный прострел с фланга и поставил точку в поединке – 4:0.

Швейцария разбила Болгарию на собственном поле и завоевала прямую путевку на чемпионат мира-2022.

Итальянцы, сыгравшие в нулевую ничью с Северной Ирландией, будут бороться только в плей-офф.

Швейцария – Болгария видеообзор