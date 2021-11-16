Сан-Марино – Англия 0:10

Голы: Магуайр, 6, Фаббри, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

Удаление: Росси, 68 (Сан-Марино)

Хозяева были явными андердогами в этом противостоянии. Уже на 6-й минуте матча гости открыли счет. Фоден произвел качественную подачу с углового прямо на голову Магуайра.

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Не прошло и десяти минут, как англичане удвоили преимущество. Однако сделали это с помощью игрока соперника. Сака с разворота нанес очень легкий удар. Казалось, что голкипер Сан-Марино должен был справиться с выстрелом, который даже походил больше на передачу. Но на пути к его рукам мяч нашел ногу его партнера по сборной Фаббри. Мяч после рикошета сменил траекторию и направился в сетку владений хозяев – 0:2.

Фоден ударом ножницами едва не забил гол-красавчик. Однако на этом эпизод не завершился. Мяч, когда летел за пределы поля, задел руку соперника. Арбитр после видеопросмотра указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять Кейн, спокойно пробивший в центр ворот.



Фил Фоден / Фото twitter.com/ManCity

Дальше была настоящая феерия Кейна. Гарри за 15 минут оформил покер – четыре гола в матче. Нападающий Тоттенхэма пробил из-под защитника после подачи с фланга и оформил дубль – 0:4.

На 39-й минуте англичане снова заработали право на пенальти. Мяч после удара головой от Кейна нашел руку соперника – 11-метровый для "трех львов". Сам Гарри во второй раз подошел к отметке и второй раз стал победителем в дуэли с голкипером Сан-Марино.

К концу первого тайма Кейн забил свой четвертый гол в матче. Форвард мастерски обыграл опекуна и поставил яркую точку в первой 45-минутке. Первый тайм завершился со счётом 0:6 в пользу Англии.



Сан-Марино – Англия / Фото twitter.com/England

После перерыва избиение хозяев продолжилось. Абрахам в начале второй части игры пробил чуть выше ворот. Абрахам красиво пяткой сбросил под удар Смит-Роу, который бильярдным ударом в угол ворот забил седьмой гол сборной в этом поединке.

Удаление! На 68-й минуте у Сан-Марино появились дополнительные проблемы. Вторую желтую карточку перед собой увидел Росси.

Уже на следующей минуте англичане заставили голкипера хозяев в восьмой раз вынимать мяч из собственной сетки ворот. Мингс лучше всех сыграл на втором этаже после подачи со штрафной – 0:8.

На 78-й минуте Абрахам уже не стал автором результативной передачи, а сам оформил гол. Александер-Арнольд классно забросил в штрафную на Тамми. Нападающий Ромы мастерски принял мяч на колено и второе прикосновение пробил в ворота Сан-Марино.

Уже через две минуты гости поставили точку во встрече. Сака в упор головой расстрелял ворота гостей.

Англия сокрушила Сан-Марино со счетом 0:10 . Команда Гарета Саутгейта с первого места в группе I на прямую вышла на чемпионат мира-2022 в Катаре.

. Команда Гарета Саутгейта с первого места в группе I на прямую вышла на чемпионат мира-2022 в Катаре. В плей-офф попала Польша.

С Сан-Марино все предсказуемо – последняя шестая позиция в таблице с нулем в активе.

Сан-Марино – Англия видеообзор