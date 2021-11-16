Швейцарія – Болгарія 4:0

Голи: Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1

Швейцарія до останнього туру вела боротьбу з Італією за пряме потрапляння на чемпіонат світу, який прийме Катар. У вирішальному матчі господарям потрібно було лише перемагати Болгарію. Що їм і вдалось.

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Швейцарія розпочала поєдинок з швидких атак. Після однієї з таких Варгас пробив трохи вище воріт. Через декілька хвилин знову Варгас загрожував болгарським воротам, але з ударом впорався голкіпер.

Гаврановіч втратив реальну нагоду забити. Однак із вбивчої позиції пробив прямо у руки воротаря. Окафор обвідним ударом у дальню дев'ятку влучив у стійку воріт гостей.

На перерву команди пішли за нульового рахунку. Не встиг коментатор матчу оголосити склад на другу частину протистояння, як забили господарі. Шакірі виконав класну передачу у воротарський, яка завершилась ударом головою від Окафора – 1:0.



Швейцарія – Болгарія / Фото EPA

Сам Шакірі перевірив на міцність стійку. На 57-й хвилині Варгасу таки вдалось забити, який потужно пробив під поперечину – 2:0.

Далі тренер Швейцарії зробив декілька замін, щоб освіжити гру. Такі зміни спрацювали. На 72-й хвилині Іттен відгукнувся на верхову передачу та забив третій гол господарів у цьому протистоянні.

Арбітр зустрічі додав аж вісім хвилин до основного часу матчу. Вже на першій компенсованій хвилині господарі забили вчетверте. Фройлер отримав ідеальний простріл з флангу та поставив крапку у поєдинку – 4:0.

Швейцарія розбила Болгарію на власному полі та здобула пряму путівку на чемпіонат світу-2022.

Італійці, які зіграли у нульову нічию з Північною Ірландією, будуть боротись лише у плей-офф.

Швейцарія – Болгарія відеоогляд