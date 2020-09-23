В Швейцарии 22 сентября произошел досадный случай, когда молния попала в футбольное поле во время матча юношеских команд. В результате этого происшествия пострадали 14 детей.

Молния попала в футбольное поле во время матча между командами "Абтвиль-Энгельбург" и "Мюнстерлинген" юношеского чемпионата B-Junioren, сообщает Tagblatt.

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Сперва молния попала в фонарный столб, а затем разошлась по всему футбольному полю. В результате пострадали 14 детей в возрасте 15 – 16 лет. Все они – игроки команд. Среди зрителей пострадавших нет.

Известно, что всех ребят госпитализировали, а один из них еще на поле потерял сознание. Утром 23 сентября 11 пострадавших уже выписали из больниц, но трое детей до сих пор находятся под наблюдением врачей.

На этом стадионе Spiserwis в Абтвиле в 2018 году проверяли состояние электротехники. Тогда проверка не показала никаких дефектов.

Абтвиль в Швейцарии: карта