У Швейцарії 22 вересня трапився прикрий випадок, коли блискавка влучила в футбольне поле під час матчу юнацьких команд. Внаслідок цієї події постраждали 14 дітей.

Блискавка влучила у футбольне поле під час матчу між командами "Абтвіль-Енгельбург" і "Мюнстерлінген" юнацького чемпіонату B-Junioren, повідомляє Tagblatt.

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Спершу блискавка влучила в ліхтарний стовп, а потім розійшлася по всьому футбольному полі. Внаслідок цього постраждали 14 дітей у віці 15 – 16 років. Усі вони – гравці команд. Натомість серед глядачів постраждалих немає.

Відомо, що всіх хлопців госпіталізували, а один з них ще на полі втратив свідомість. Зранку 23 вересня 11 постраждалих вже виписали з лікарень, але троє дітей досі перебувають під наглядом лікарів.

На цьому стадіоні Spiserwis в Абтвілі у 2018 році перевіряли стан електротехніки. Тоді перевірка не показала жодних дефектів.

Абтвіль у Швейцарії: карта