В ночь на 20 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. Швед Хамзат Чимаев оказался сильнее американца Джеральда Мершарта.

Хамзат Чимаев и Джеральд Мершарт провели в октагоне только 17 секунд. Этого хватило шведском бойцу, чтобы отправить соперника в нокаут, передает 24 канал.

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Яркий прорыв дебютанта

В общем Чимаев провел в UFC три поединка и показал 100-процентный показатель. Все поединки он завершал нокаутом, все три победы боец ​​получил за рекордное время – 66 дней.

Чимаев с первых секунд пошел в атаку и не прогадал. Он налетел на соперника, прижав его к сетке и правым кроссом отправил американца в нокаут. Швед успел нанести еще два мощных удара по Мершарту, который уже лежал на канвасе. Рефери вовремя не успел среагировать на такие удары.

Чимаева называют "новым Хабибом", но швед заявил, что не нужно сравнивать его с россиянином, он точно не второй Хабиб.

Для 32-летнего Мершарта это поражение стало тринадцатым в карьере. Также в его активе 31 победа.

Кто такой Хамзат Чимаев?

Это боец ​​смешанных единоборств из Швеции, выступающий под эгидой UFC в полусреднем и среднем весовых категориях. Хамзат дебютировал в самой большой организации мира Ultimate Fighting Championship в июле 2020 году в бою против Джона Филипса на турнире UFC on ESPN 13, где одержал победу редким удушением Брабо. Следующий бой провел за рекордных для промоушена 10 дней против Риса МакКи на турнире UFC on ESPN 14, где одержал победу.

Хамзат Чимаев – Джеральд Мершарт видеообзор боя