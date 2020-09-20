У ніч на 20 вересня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 178. Швед Хамзат Чімаєв виявився сильнішим за американця Джеральда Мершарта.

Хамзат Чімаєв та Джеральд Мершарт провели в октагоні лише 17 секунд. Цього часу вистачило шведському бійцю, щоб відправити суперника у нокаут, інформує 24 канал.

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Яскравий прорив дебютанта

Загалом Чімаєв провів у UFC три поєдинки та показав 100-відсотковий показник. Всі поєдинки він завершував нокаутом, всі три перемоги боєць здобув за рекордний час – 66 днів.

Чімаєм з перших секунд пішов у атаку та не прогадав. Він налетів на суперника, притиснувши його до сітки та правим кросом відправив американця у нокаут. Швед встиг завдати ще два потужні удари у Мершарта, який вже лежав на канвасі. Рефері вчасно не встиг зреагувати на такі удари.

Чімаєва називають "новим Хабібом", але швед заявив, що не потрібно порівнювати його з росіянином, він точно не другий Хабіб.

Для 32-річного Мершарта ця поразка стала 13-ю у кар'єрі. Також у його активі 31 перемога.

Хто такий Хамзат Чімаєв? Це боєць змішаних єдиноборств зі Швеції, який виступає під егідою UFC в напівсередній і середній вагових категоріях. Хамзат дебютував в найбільшій організації світу Ultimate Fighting Championship у липні 2020 року в бою проти Джона Філіпса на турнірі UFC on ESPN 13, де здобув перемогу рідкісним задушенням Брабо. Наступний бій провів через рекордні для промоушена 10 днів проти Ріса МакКі на турнірі UFC on ESPN 14, де здобув перемогу.

Хамзат Чімаєв – Джеральд Мершарт відеоогляд бою