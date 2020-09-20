19 сентября в столице Таиланда состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках промоушена ONE Championship, что входит в тройку сильнейших в мире. Шестикратный чемпион мира по муай-тай и кикбоксингу Петчтатонг Петчфергус был отправлен в жесткий нокаут.

Многократного чемпиона отправил в нокаут его земляк Капитан Петчинди. Не успел судья начать поединок, как соперник уже лежал в октагоне. Видео нокаута выложил ONE Championship, информирует 24 канал.

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Жесткий нокаут

Бой закончился уже на шестой секунде, Петчинди хватило лишь одного удара, чтобы отправить соперника в глубокий нокаут. Такой быстрый нокаут помог Петчинди установить новый рекорд промоушена.

Рефери быстро остановил бой, когда Петчфергус лежал почти неподвижно. Тайского бойца едва привели в чувство после такого мощного удара соперника.

В итоге победителем боя стал 27-летний чемпион мира по муай-тай Петчинди, который уже провел 181 бой, в которых одержал 141 победу. А вот его соперник Петчфергус провел гораздо больше поединков, аж 413, в которых 356 раз праздновал успех.

Капитан Петчинди – Петчтатонг Петчфергус видеообзор боя