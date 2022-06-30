"Приеду на велосипеде": Швед смешно отреагировал на заинтересованность со стороны Шахтера

В СМИ появляются слухи о заинтересованности Шахтера в сторону воспитанника львовского футбола Марианна Шведа. Бывший футболист Карпат в шутку отреагировал на такую информацию.

Готов на все, чтобы перебраться в "горняки"

29 июня едва ли не все украинские СМИ подхватили информацию о возможном трансфере Марианна Шведа в Шахтер. Вроде бы в этом приобретении заинтересован хорватский наставник Игорь Йовичевич, претендующий на должность главного тренера "горняков".

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Йовичевич хорошо знаком со Шведом по выступлениям во львовских Карпатах. Хорватский специалист хочет снова поработать с талантливым вингером.

Марьян же смешно отреагировал на такие слухи. С юмором у 24-летнего футболиста все в порядке. Швед готов приехать в Шахтер даже на велосипеде, если эта информация правдива, и сбросил фото прогулки на этом двухколесном транспорте.

Если это правда – завтра еду, на ровер,

– ответил Швед.



Швед готов на все ради Шахтера / Фото из Брутального футбола

Пока Шахтер официально не объявил о назначении Йовичевича. Но все больше информации и комментариев появляются вокруг этого перехода.

Что известно о карьере Марьяна Шведа

Воспитанник львовского футбола, с 2015 года начал выступать за главную команду Карпат. Швед стал не только стабильным игроком основания, но и лидером команды.

Великолепная игра в зелено-белой футболке привлекла внимание испанской Севильи, куда Марьян перебрался в 2016-м.

Однако зарекомендовать себя там не смог и вернулся во Львов. За "львов" выступал еще два года и снова отправился за границу. В этот раз Шведа подписал шотландский Селтик.

Там тоже не заиграл и был арендован Мехеленом. Впоследствии стал полноценным игроком бельгийского клуба.

В сезоне-2021/2022 отыграл 35 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

У Шведа есть действительное соглашение с Мехеленом, которое рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценена в 900 тысяч евро.