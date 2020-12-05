Женская сборная Украины по биатлону начала новый сезон-2020-2021 не слишком удачно. Капитан команды Елена Пидгрушная отреагировала на критику со стороны болельщиков.

3 декабря в Контиолахти (Финляндия) начался второй этап Кубка мира. За эти все гонки украинская команда не принесла в свою копилку еще ни одной награды. Украинские сторонники биатлона не смогли обойти стороной таких результатов, пишет 24 канал.

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Ответ на критику

Фанаты не привыкли к таким результатам сборной, а особенно от женской команды. Поэтому не дожидаясь набросились на украинских биатлонистов с критикой. В фейсбуке Елена Пидгрушная решила защитить своих коллег и отреагировала на критику со стороны болельщиков.

"Иногда открываешь свою страницу и случайно попадаешь на комментарии. Неужели за месяц все забыли, что мы из-за карантина вынуждены были находиться в Украине. Неужели все забыли, что в Украине нет стадиона, отвечающего международным стандартам? И в Украине нет даже близко лыжероллерного подъема, что хоть примерно будет похож на финскую стену или любой другой хороший подъем на трассах, где мы соревнуемся", – написала лидер сборной Украины.

Она отметила, что ни один из биатлонистов Украины не жалуется, а полностью работает на будущий результат. Неправильная критика со стороны фанатов не помешает команде продолжить работать.

Сейчас в общем зачете Кубка мира Пидгрушная расположилась на 22-й строчке. В топ-40 находятся еще три украинки.

27 место неожиданно занимает Дарья Блашко, на 35-36 ступеньках рядом расположились Валентина Семеренко и Юлия Джима.

Самые высокие места, которые показывали украинки в этом сезоне, были 9 место Вали Семеренко, 10 – Пидгрушной и Джимы.

Уже сегодня, 5 декабря, украинки смогут исправить пустую копилку из медалей. Уже в 16:15 (по киевскому времени) начнется женская эстафета, которая является коронной гонкой для украинских девушек. Украинская сборная будет выступать в таком составе: