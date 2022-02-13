Прервал голевую засуху
Лишь один гол хозяев увидели фанаты в первом тайме. После отдыха снова забивали исключительно футболист Мехелена, сообщает 24 канал.
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Вышедший в стартовом составе Мехелена Марьян Швед удвоил преимущество хозяев. Украинец с разворота пробил мимо голкипера соперника.
Видео гола Шведа
После забитого гола вингер провел на поле еще 17 минут и отправился отдыхать на скамью запасных при счете 3:0 в пользу Мехелена.
- Это третья подряд победа Мехелена в чемпионате Бельгии. Такая победная серия позволяет клубу украинца подниматься в таблице. Мехелен с 42 очками занимает 7 место.
- Остенде с 14 пунктами идет 14-м.