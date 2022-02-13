Прервал голевую засуху

Лишь один гол хозяев увидели фанаты в первом тайме. После отдыха снова забивали исключительно футболист Мехелена, сообщает 24 канал.

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Вышедший в стартовом составе Мехелена Марьян Швед удвоил преимущество хозяев. Украинец с разворота пробил мимо голкипера соперника.

Видео гола Шведа

После забитого гола вингер провел на поле еще 17 минут и отправился отдыхать на скамью запасных при счете 3:0 в пользу Мехелена.

Любопытно. Для Марианна Шведа это взятие ворот соперника стало уже третьим в этом сезоне в 22-х сыгранных матчах. Также в его активе 3 результативных передачи.