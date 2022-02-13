Перервав гольову засуху
Лише один гол від господарів побачили фанати у першому таймі. Після відпочинку знову забивали виключно футболіст Мехелена, повідомляє 24 канал.
До речі Результативний асист Яремчука приніс вольову перемогу Бенфіці: відео атаки
Мар'ян Швед, який вийшов у стартовому складі Мехелена, подвоїв перевагу господарів. Українець з розвороту пробив повз голкіпера суперника.
Відео голу Шведа
Після забитого голу вінгер провів на полі ще 17 хвилин та пішов відпочивати на лаву запасних за рахунку 3:0 на користь Мехелена.
- Це третя поспіль звитяга Мехелена у чемпіонаті Бельгії. Така переможна серія дозволяє клубу українця підійматись у таблиці. Мехелен із 42 очками посідає 7-ме місце.
- Остенде із 14 пунктами йде 14-м.