Победное действие украинца

Украинский форвард начал матч со скамьи запасных хозяев. На поле появился после перерыва и отблагодарил тренера за доверие, пишет 24 канал.

К теме Нападающий Бенфики Яремчук восстановился от необычной травмы глаза

Уже через четыре минуты Роман Яремчук доиграл эпизод до конца и почти с линии поля отдал передачу на Нуньеса, который забил победный гол Бенфики.

Видео ассиста Яремчука

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Украинец наконец-то восстановился от повреждения глаза и смог помочь португальскому клубу. Яремчук провел 30-й поединок в сезоне, за сыгранное время отличился 7 голами и 6 ассистами.

"Орлы" первыми пропустили, но смогли не только отыграться, но и вырвать волевую победу со счетом 2:1. Дублем отличился Дарвин Нуньес.