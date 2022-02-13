Победное действие украинца
Украинский форвард начал матч со скамьи запасных хозяев. На поле появился после перерыва и отблагодарил тренера за доверие, пишет 24 канал.
К теме Нападающий Бенфики Яремчук восстановился от необычной травмы глаза
Уже через четыре минуты Роман Яремчук доиграл эпизод до конца и почти с линии поля отдал передачу на Нуньеса, который забил победный гол Бенфики.
Видео ассиста Яремчука
Украинец наконец-то восстановился от повреждения глаза и смог помочь португальскому клубу. Яремчук провел 30-й поединок в сезоне, за сыгранное время отличился 7 голами и 6 ассистами.
"Орлы" первыми пропустили, но смогли не только отыграться, но и вырвать волевую победу со счетом 2:1. Дублем отличился Дарвин Нуньес.
- Благодаря победе Бенфика приблизилась ко второму месту в таблице, которое занимает Спортинг. Между клубами разница в четыре очка.
- Санта-Клара с 24 пунктами замыкает десятку лучших.