Возвращение в УПЛ: Швед стал футболистом Шахтера – журналист Бебех
29 августа 2022 , 09:39Читати новину українською
Источник:твиттер Романа Бебеха
Еще раньше в СМИ появилась информация о возможном трансфере Марьяна Шведа в донецкий Шахтер. Похоже, совсем скоро футболист официально станет игроком "горняков".
Швед уже отправился в Украину
Журналист Роман Бебех сообщил, что вингер Мехелена Марьян Швед перешел в Шахтер. Стороны уже договорились обо всех условиях.
Читайте также Залечь на дно вместо АПЛ: Роман Яремчук близок к возвращению в Бельгию
25-летний украинский хавбек в понедельник, 29 августа, отправится из Бельгии во Львов.
Ранее главный тренер бельгийского Мехелена Данни Бэйс сообщал, что украинский полузащитник отстранен от тренировочного процесса с первой командой.
Напомним, что наставник "горняков" Игорь Йовичевич ранее уже работал со Шведом во львовских Карпатах.
Что известно о футболисте
- В 2019 году украинец перешел в шотландский селтик из Карпат, но не смог завоевать место в основном составе. Сезон-2020/2021 Швед провел в аренде в Мехелене, после чего бельгийский клуб выкупил вингера, подписав с ним трехлетний контракт.
- В прошлом сезоне Швед провел в составе Мехелена 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.