Швед уже отправился в Украину

Журналист Роман Бебех сообщил, что вингер Мехелена Марьян Швед перешел в Шахтер. Стороны уже договорились обо всех условиях.

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25-летний украинский хавбек в понедельник, 29 августа, отправится из Бельгии во Львов.

Ранее главный тренер бельгийского Мехелена Данни Бэйс сообщал, что украинский полузащитник отстранен от тренировочного процесса с первой командой.

Напомним, что наставник "горняков" Игорь Йовичевич ранее уже работал со Шведом во львовских Карпатах.

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