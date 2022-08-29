Швед вже вирушив в Україну

Журналіст Роман Бебех повідомив, що вінгер Мехелена Мар’ян Швед перейшов в Шахтар. Зазначається, що сторони вже домовилися про всі умови.

Читайте також Залягти на дно замість АПЛ: Роман Яремчук близький до повернення в Бельгію

25-річний український хавбек у понеділок, 29 серпня, вирушить із Бельгії до Львова.

Раніше головний тренер бельгійського Мехелена Данні Бейс повідомляв, що український півзахисник відсторонений від тренувального процесу з першою командою.

Нагадаємо, що наставник "гірників" Ігор Йовічевіч раніше вже працював зі Шведом у львівських Карпатах.

Що відомо про футболіста

У 2019 році українець перейшов в шотландський Селтік із Карпат, але не зміг завоювати місце в основному складі. Сезон-2020/2021 Швед провів в оренді в Мехелені, після чого бельгійський клуб викупив вінгера, підписавши з ним трирічний контракт.

Минулого сезону Швед провів у складі Мехелена 35 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.