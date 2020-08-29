У Главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко спросили, поступало ли ему предложение возглавить испанскую "Барселону".

Спросили такое у Шевченко во время пресс-конференции относительно подготовки сборной Украины к матчам Лиги наций, сообщает УАФ.

"Я не рассматриваю пока никаких предложений. Моя цель – готовить команду к матчам Лиги наций, евро и отбору к чемпионату мира", – заверил Шевченко.

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Напомним, после отставки Кике Сетьена испанскую "Барселону" возглавил Рональд Куман. Ло этого он работал со сборной Нидерландов, которая будет соперником сборной Украины на Евро-2020.

Андрей Шевченко возглавил национальную сборную Украины в июле 2016 года. До этого в феврале 2016 года он вошел в тренерский штаб Михаила Фоменко и был его помощником в сборной во время Евро-2016.

Его контракт действовал до июля 2020 года – окончания чемпионата Европы по футболу. Поэтому после этого он мог возглавить другую команду. Чаще всего назывался итальянский "Милан", за который Шевченко выступал с 1999 до 2006 года, а впоследствии в сезоне 2008/09.

Но Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса и введен карантин. Поэтому в Украинской ассоциации футбола предложили Шевченко и его тренерскому штабу новое соглашение – до 31 декабря 2022 года. Поэтому он будет работать со сборной не только на Евро-2020, но и поведет команду через квалификацию чемпионата мира 2022 года в Катаре. И будет главным тренером сборной Украины на турнире, при условии, что "сине-желтые" пробьются на турнир.