Швеция проигрывает Украине из-за "дьявольского проклятия" Манчестер Юнайтед: детали
29 июня 2021 , 19:40Читати новину українською
Источник:Сегодня
Сборной Швеции 29 июня суждено проиграть Украине в 1/8 финала Евро-2020. Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в результате терпят неудачу на Евро-2020.
Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру.
К слову Сборная Украины побеждала Швецию на Евро-2012: где сейчас игроки этой команды
Так произошло в ситуациях с Дэниелом Джеймсом из Уэльса, Бруну Фернандешем из Португалии, а днем ранее досталось главному фавориту турнира Франции и Полю Погба.
К счастью для нас, в составе "Красных дьяволов" выступает шведский защитник Виктор Линделеф, и сегодня он получил напутствие от своего клуба, как и английские сборники.
Следующий матч сборной Украины
- Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится в понедельник, 29 июня, и начнется в 22:00.
- Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила именно сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.
- Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.