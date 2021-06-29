Ця ж доля спіткає і команду Швеції, адже "Червоні дияволи" вже дали напуття своєму легіонеру.
До слова Збірна України перемагала Швецію на Євро-2012: де зараз гравці цієї команди
Так сталося в ситуаціях з Деніелом Джеймсом з Уельсу, Бруну Фернандешом з Португалії, а днем раніше дісталося головному фавориту турніру Франції і Полю Погба.
На щастя для нас, в складі "Червоних дияволів" виступає шведський захисник Віктор Лінделеф, і сьогодні він отримав напуття від свого клубу, як і англійські збірники.
Наступний матч збірної України
- Матч Україна – Швеція буде останнім в 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться в понеділок, 29 червня, і розпочнеться о 22:00.
- Збірні України та Швеції були в одній групі на Євро-2012. Це був дебютний чемпіонат Європи для збірної України. І в першому матчі наша команда перемогла саме збірну Швеції. Дублем в цьому матчі відзначився Андрій Шевченко.
- Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.