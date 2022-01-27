Знаменитый атлет заболел COVID-19 в ноябре прошлого года. Будучи ярым противником вакцинации, Сильвестр сдался лишь под угрозой потери работы, сделав укол голландской вакциной Janssen за несколько недель до положительного теста.
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Чоллань поступил в больницу в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впрочем, все усилия врачей оказались тщетными, и организм спортсмена не справился с вирусом.
Чоллань в последние годы получил скандальную известность у себя на родине как большой скептик. Бывший спортсмен часто делился "антипрививочными" постами на своей странице в фейсбуке и однажды пошутил в инстаграме, что "сделал себе от ковида укол водкой". На фото была украинская водка.
Что известно о Сильвестре Чолланне
- На международном уровне Чоллань побеждал на чемпионате мира в 1998 году в Санкт-Петербурге в упражнениях на кольцах и на чемпионате Европы в 2002 году в Дебрецене.
- Он трижды участвовал в Олимпийских играх. В 1996 году в Атланте Сильвестр завоевал серебряную медаль, а в 2000-м стал чемпионом Игр в своем любимом виде программы.
- Благодаря титулу олимпийского чемпиона Чоллань признан лучшим спортсменом 2000 года в Венгрии. С 2010 года его имя носит гимнастическая школа в венгерском городе Печ.