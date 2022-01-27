Знаменитый атлет заболел COVID-19 в ноябре прошлого года. Будучи ярым противником вакцинации, Сильвестр сдался лишь под угрозой потери работы, сделав укол голландской вакциной Janssen за несколько недель до положительного теста.

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Чоллань поступил в больницу в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впрочем, все усилия врачей оказались тщетными, и организм спортсмена не справился с вирусом.

Чоллань в последние годы получил скандальную известность у себя на родине как большой скептик. Бывший спортсмен часто делился "антипрививочными" постами на своей странице в фейсбуке и однажды пошутил в инстаграме, что "сделал себе от ковида укол водкой". На фото была украинская водка.

Что известно о Сильвестре Чолланне