Знаменитий атлет захворів на COVID-19 у листопаді минулого року. Будучи затятим противником вакцинації, Сільвестр здався лише під загрозою втрати роботи, зробивши укол голландською вакциною Janssen за кілька тижнів до позитивного тесту.

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Чоллань надійшов до лікарні у тяжкому стані, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Утім, всі зусилля лікарів виявилися марними, і організм спортсмена не впорався з вірусом.

Чоллань останніми роками отримав скандальну популярність у себе на батьківщині як великий скептик вакцинації. Колишній спортсмен часто ділився "антиприщепними" постами на своїй сторінці у фейсбуці і одного разу пожартував у інстаграмі, що "зробив собі від ковіда укол горілкою". На фото була українська горілка.

Що відомо про Сільвестра Чоллання