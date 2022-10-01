Как Шумахер одержал последнюю победу в Формуле-1: видео

Легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер выиграл 91 гран-при в течение карьеры в Формуле-1. Последнюю победу "красный барон" получил 1-го октября 2006 года в Китае.

Михаэль Шумахер сумел одержать победу в дождливой гонке, стартовав аж шестым. Об этом сообщает 24 канал.

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Прорыв Шумахера

Шумахер начал прорыв уже на восьмом круге с обгона своего бывшего напарника Рубенса Баррикелло, а через шесть кругов Ferrari опередила и вторую Honda Дженсона Баттона.

Условия на трассе постепенно менялись в благоприятную для Шумахера сторону, который с каждым кругом становился все более и более конкурентоспособным.

Немец сел на хвост Физикеллы, в то же время Ряйкконен, который был второй, вынужден был сойти с дистанции из-за проблем с McLaren.

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Ключевым моментом гонки стала первая волна пит-стопов. Физикелла и Шумахер решили не переобуваться. Лидер гонки Алонсо жаловался на резину спереди и сменил два передних колеса.

Но это решение добавило испанцу проблем. Преимущество Алонсо таяло с каждым кругом и Физикелла и Шумахер прошли испанца.

Победе Шумахера поспособствовала и заминка на еще одном пит-стопе Алонсо, который в итоге длился почти 20 секунд.

Физикелла и Шумахер побывали в боксах во второй раз одними из последних. Немец сделал это на круг раньше соперника и опередил итальянца, когда тот выехал из боксов.

Видеообзор последней победы Шумахера

Благодаря победе в Китае Шумахер вернул интригу в сезоне-2006, однако победа таки досталась Алонсо.