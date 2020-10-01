Легендарний німецький гонщик Міхаель Шумахер виграв 91 гран-прі протягом кар'єри у Формулі-1. Останню перемогу "червоний барон" здобув 1-го жовтня 2006 року у Китаї.

Міхаель Шумахер зумів здобути перемогу у дощовій гонкі, стартувавши аж шостим. Про це повідомляє 24 канал.

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Прорив Шумахера

Шумахер розпочав прорив уже на восьмому колі з обгону свого колишнього напарника Рубенса Баррікелло, а через шість кіл Ferrari випередила і другу Honda Дженсона Баттона.

Умови на трасі поступово змінювалися у сприятливу для Шумахера сторону, який з кожним колом ставав все більш і більш конкурентоспроможним.

Німець сів на хвіст Фізікелли, водночас Ряйкконен, який був другий, змушений був зійти з дистанції через проблеми з McLaren.

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Ключовим моментом гонки стала перша хвиля піт-стопів. Фізікелла і Шумахер вирішили не перевзуватися. Лідер гонки Алонсо скаржився на гуму спереду й змінив два передніх колеса.

Та це рішення додало іспанцю проблем. Перевага Алонсо танули з кожним колом і Фізікелла та Шумахер пройшли іспанця.

Перемозі Шумахера посприяла і заминка на ще одному піт-стопі Алонсо, який в підсумку тривав майже 20 секунд.

Фізікелла і Шумахер побували в боксах вдруге одними з останніх. Німець зробив це на коло раніше суперника і випередив італійця, коли той виїхав з боксів.

Відеоогляд останньої перемоги Шумахера

Завдяки перемозі в Китаї Шумахер повернув інтригу у сезоні-2006, однак перемога таки дісталася Алонсо. Наразі максимально до рекорду Шумахера наблизився британець Льюїс Хемілтон. Пілот Mercedes здобув 90 перемог.