Штурм стадиона из-за провальной организации: финал Лиги чемпионов перенесли на 30 минут

Реал и Ливерпуль 28 мая определят обладателя трофея Лиги чемпионов. Однако во Франции не ожидали такого ажиотажа вокруг решающего поединка.

Французы провалились с организацией

Из-за российской агрессии финал Лиги чемпионов был перенесен во Францию, а точнее ее столицу – Париж. Однако еще до стартового свистка не обошлось без скандальных моментов, пишет 24 канал.

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Сначала решающий поединок был перенесен на 15 минут, впоследствии перенесен на такое же время. Но и это не конец. Организаторы финала объявили, что всеобщая задержка финала будет в 36 минут. Такой ужасной организации уже давно не было.

Организаторы ключевого поединка в Париже не смогли обеспечить болельщикам Ливерпуля и Реала беспрепятственный вход в чашу арены. Из-за чего вокруг стадиона образовали гигантские очереди из фанатов команд. Были такие болельщики, которые начали штурмовать ограждение, пытаясь перелезть через него и попасть на арену, отделявшую стадион от территории вокруг.

Вместо постоянного потока на входе организаторы пропускали только по одному человеку через турникет.

К счастью, в 22:33 раздался легендарный гимн Лиги чемпионов на стадионе "Парк де Пренс". Его фанаты встретили свистом.

Ливерпуль в третий раз встречается с Реалом в финале Лиги чемпионов. В последний раз это было в 2018 году, когда "сливочные" на НСК "Олимпийский" в Киеве одолели подопечных Юргена Клоппа. Главный тренер "мерсисайдцев" посвятил этот финал украинскому народу, мужественно воюющему против оккупантов.

Путь команд в финал Лиги чемпионов