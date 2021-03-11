В штаб сборной Украины может войти эксперт каналов "Футбол 1/2/3"
Тренерский штаб сборной Украины по футболу может пополниться новым специалистом. Помощником Андрея Шевченко, вероятно, станет Авраам Кампомар.
Источник:Tribuna.com
Бывший тренер академии донецкого Шахтера Авраам Кампомар может стать членом тренерского штаба сборной Украины.
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Пока в сборной Украины не комментировали информацию.
Что известно о Кампомаре?
- Кроме работы в Шахтере, Кампомар также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в нескольких испанских клубах.
- В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3". Участник учебной программы о футболе PASS.
Что известно о тренерском штабе Шевченко
В штаб Андрея Шевченко входят сразу несколько иностранных специалистов. В частности, Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Педро Луис Харо Регуэро.
В 2020 году штаб сборной Украины официально пополнил Андреа Адзалин. В начале 2021 года глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в сборной Украины будет работать Луиджи Ночентини.
В штаб Андрей Шевченко также входит Александр Швковский.
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