Тренерский штаб сборной Украины по футболу может пополниться новым специалистом. Помощником Андрея Шевченко, вероятно, станет Авраам Кампомар.

Бывший тренер академии донецкого Шахтера Авраам Кампомар может стать членом тренерского штаба сборной Украины.

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Пока в сборной Украины не комментировали информацию.

Что известно о Кампомаре?

Кроме работы в Шахтере, Кампомар также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в нескольких испанских клубах.

В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол 1/2/3". Участник учебной программы о футболе PASS.

Что известно о тренерском штабе Шевченко

В штаб Андрея Шевченко входят сразу несколько иностранных специалистов. В частности, Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Педро Луис Харо Регуэро.

В 2020 году штаб сборной Украины официально пополнил Андреа Адзалин. В начале 2021 года глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в сборной Украины будет работать Луиджи Ночентини.

В штаб Андрей Шевченко также входит Александр Швковский.