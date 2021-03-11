У штаб збірної України може увійти експерт каналів "Футбол 1/2/3"
Тренерський штаб збірної України з футболу може поповнитися нових фахівцем. Помічником Андрія Шевченка, ймовірно, стане Авраам Кампомар.
Джерело:Tribuna.com
Колишній тренер академії донецького Шахтаря Авраам Кампомар може стати членом тренерського штабу збірної України.
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Поки у збірній України не коментували інформацію.
Що відомо про Кампомара?
- Окрім роботи у Шахтарі, Кампомар також тренував дитячо-юнацькі команди і був аналітиком в декількох іспанських клубах.
- Останнім часом працював експертом на каналах "Футбол 1/2/3". Учасник навчальної програми про футбол PASS.
Що відомо про тренерський штаб Шевченка
У штаб Андрія Шевченка входять відразу декілька іноземних фахівців. Зокрема, Мауро Тассотті, Андреа Мальдера та Педро Луїс Харо Регуеро.
У 2020 році штаб збірної України офіційно поповнив Андреа Адзалін. На початку 2021 року глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що в збірній України працюватиме Луіджі Ночентіні.
До штабу Андрій Шевченка також входить Олександр Швковський.
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