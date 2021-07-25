Шпажист Рейзлин поборется за "бронзу" Олимпийских игр в Токио

На Олимпиаде-2020 в Токио проходят соревнования по мужской шпаге. Украинец Игорь Рейзлин не пробился в финал.

Шанс на бронзовую медаль

Соперником Игоря Рейзлина был француз Роман Канноне. Французский шпажист сумел пробиться в финал,

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Первое очко во встрече получил 24-летний француз. Каннон немного вышел вперед в счете, но Рейзлин после обоюдных уколов сравнял счет в первой трехминутке – 5:5. При равном счете шпажисты ушли на отдых.

Во втором раунде оба спортсмена обоюдно укололи друг друга 6:6. Первый вперед вышел представитель Франции, который хитро подсел в защите и резко выпрыгнул в контратаку. Рейзлин быстро сократил преимущество соперника, поймав его на атаке.

За минуту до конца второго раунда француз превосходил украинца в три укола – 12:9. Рейзлин бросился сокращать отставание и поплатился за это. В итоге – 15:10. Украинец будет бороться за "бронзу" Олимпийских игр.

Путь Рейзлина в Токио